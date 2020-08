Calciomercato Inter, Allegri e Conte: la società è una furia, rottura con Suning

Calciomercato Inter, Allegri idea concreta: è rottura tra Conte e Suning

Le parole di Antonio Conte nono sono piaciute per niente alla società di Suning. L’Inter potrebbe chiudere con il tecnico e ripartire da Massimiliano Allegri, è questa la suggestione di calciomercato per quel che riguarda le panchine. Questa mattina a svelare tutta la questione, sono i colleghi della Gazzetta dello Sport, che hanno svelato la posizione di Suning. L’Inter gli ha affidato un ruolo da leader nell’ormai lontano – ma neanche troppo – 31 maggio 2019, ma ormai sembra essersi rotto qualcosa, con la situazione che diventa ingestibile.

Inter, Allegri in pole per sostituire Conte: sarà addio per il tecnico pugliese

Potrebbe dire addio non appena chiuderà questa stagione, con il piano B già bello pronto: è Massimiliano Allegri, tecnico che si troverebbe nella condizione adatta per andare a sostituire ancora una volta Antonio Conte. Successe già quando la Juventus decise di affidargli la panchina, dopo il divorzio tra Conte e Agnelli. Lo scelse proprio Beppe Marotta, stesso amministratore delegato che oggi, potrebbe fare la stessa scelta. Ed è quella più giusta, perché è incrinato ormai il rapporto con Suning, dopo le parole troppo bollenti e scomode di fine campionato. Suning non sembra averle digerite ed è pronto ad aprire un nuovo ciclo. Un nuovo inizio, con un tecnico pronto a rilanciarsi. Massimiliano Allegri sembra già pronto alla sua nuova avventura in nerazzurro.