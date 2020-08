Calciomerato Inter, a breve l’annuncio del nuovo acquisto!

Manca sempre poco tra l‘Inter ed il calciatore. Il calciatore sta per svincolarsi dal suo vecchio club ed è pronto a firmare con i neroazzurri.

Sanchez sarà a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. I dettagli

Niente più prestito. Alexis Sanchez sta per diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Sembrerebbe ormai tutto fatto tra il club di Zhang ed il cileno. Quest’ultimo si svincolerà dal Manchester United e arriverà a parametro zero. Il club di Premier League non ha potuto fare altro che accettare questa soluzione, visto che era l’unico modo per poter risparmiare sullo stipendio del centravanti.

L’Inter e Sanchez hanno trovato anche l’accordo per quanto riguarda l’ingaggio: guadagnerà sui 7 milioni di euro a stagione.

Sanchez all’Inter per la felicità di…Antonio Conte!

Quando ha allenato in Inghilterra al Chelsea aveva espressamente chiesto al suo patron, Roman Abramovich, l’acquisto del nazionale cileno. Se ne è sempre parlato, ma non si è mai concluso nulla. Alla guida della squadra neroazzurra lo ha voluto a tutti i costi e Marotta lo ha accontentato. Antonio Conte, finalmente, potrà contare su Alexis Sanchez anche per la prossima stagione. Notizia importante per l’ex commissario tecnico della nazionale che, prima dell’inizio della pandemia, non ha potuto vedere in campo la classe e la qualità del calciatore (è stato fermo per molte settimane sempre a causa di infortuni).