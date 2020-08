Calciomercato Fiorentina, Commisso scatenato: doppio colpo da Torino

La Fiorentina ha chiuso la sua prima stagione nella parte sinistra della classifica. Una stagione tutto sommato positiva per la prima di Rocco Commisso. Il patron italo-americano, arrivato la scorsa estate, vuole portare la città di Firenze ad essere una delle tappe d’arrivo per i grandi calciatori. Partito il progetto giovani, con tanti calciatori importanti già arrivati tra la scorsa estate e gennaio. Ma non è finita qui, perché i viola saranno protagonisti anche del prossimo mercato.

Fiorentina, Commisso conferma Iachini e getta le basi per il futuro

La Fiorentina ha confermato Beppe Iachini per la panchina per la prossima stagione. Il tecnico ha un contratto fino al 2021 con i viola ed è stato confermato dopo la stagione positiva che ha concluso. L’allenatore è arrivato al posto dell’esonerato Montella ad inizio stagione e ha saputo tirar fuori il club da una situazione complicata. Il patron viola è rimasto contento di come Iachini abbia gestito la squadra e in particolare i giovani. Tutti seguono il mister e pubblicamente sono felici di lavorare con lui, anche i campioni come Chiesa e Ribery. Ora però Commisso vuole rinforzare ulteriormente la rosa.

Fiorentina, Belotti e Izzo dal Torino: doppio colpo in arrivo

Come riportato da La Nazione, la Fiorentina vuole approfittare della stagione negativa del Torino per provare a chiudere un doppio colpo importante. Nel mirino della società viola ci sono Belotti e Izzo. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per far decollare la trattativa.