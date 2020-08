Calciomercato, De Paul si candida: addio dall’Udinese, il suo commiato

Calciomercato, ecco De Paul: l’argentino pronto per una big

E’ stata un’altra annata straordinaria quella di Rodrigo De Paul, calciatore argentino che è finito nel mirino dei diversi club, per il calciomercato che verrà. Tutta l’attenzione è sul calciatore che piano piano e, con la maglia dell’Udinese, è riuscito pure a convincere pure il CT della nazionale argentina a portarlo in squadra per le spedizioni della seleccion. Al margine della stagione vissuta con il club friulano, ha commentato ai microfoni del canale ufficiale bianconero, quella che potrebbe essere la sua ultima partita proprio con lo stesso club.

De Paul, è addio? Inter e Napoli lo seguono, le sue parole

Si augura di essere ricordato dai tifosi, per quello che ha dato all’Udinese. E’ Rodrigo De Paul, calciatore approdato in Italia proprio grazie all’incredibile intuizione della società friulana, nell’andarlo a pescare dal Valencia nel 2016. L’ex Racing Club potrebbe dire addio dopo 4 anni all’Udinese, ed è proprio lo stesso De Paul a parlarne: “E’ stato un periodo difficile quello del lockdown, volevo farmi trovare pronto però alla ripresa. Non so se ho giocato l’ultima partita assieme al mio amico Fofana, sono un po’ dispiaciuto per questo. Udine mi ha fatto crescere molto, grazie a questo club ho trovato la Nazionale argentina, devo molto a questa città. Finché sarò con questi colori addosso, voglio che la gente sappia che darò sempre tutto. Ecco, spero che la gente si ricordi sempre quello che ho fatto in questi anni”. Parole che sanno di commiato, e in agguato ci sono Inter e Napoli. I due club potrebbero andarlo a prelevare, con lo stesso calciatore che accetterebbe di buon grado un posto i un club ai vertici. Toccherà capire quali saranno le valutazioni che arriveranno da Udine.