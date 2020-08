Il Cagliari,è pronto al nuovo inizio. Il presidente Tommaso Giulini aveva annunciato che non sarebbe stato confermato Walter Zenga sulla panchina del club sardo. Al suo posto ha preso sempre più quota l’ipotesi Eusebio Di Francesco nelle ultime ore. Adesso c’è anche la nota ufficiale da parte del club sulla scelta.

Cagliari, Di Francesco è il nuovo allenatore: contratto biennale – UFFICIALE

Stagione a due facce quella del Cagliari. Prima il passo Champions League per diversi mesi, poi il crollo totale e l’esonero di Rolando Maran. Al suo posto arriva Zenga che però non riesce a colpire il presidente Giulini che a fine stagione ringrazia e non fa scattare il rinnovo del tecnico. Passano soltanto poche ore però e il Cagliari ha già il suo nuovo allenatore per la prossima stagione. Si tratta di Eusebio Di Francesco, esonerato a inizio stagione dalla Sampdoria. Per lui un contratto biennale fino al 2022. Adesso è ufficiale.

Di Francesco nuovo allenatore Cagliari, il comunicato

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eusebio Di Francesco: l’allenatore ha raggiunto l’accordo che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2022.

Allenatore esperto e preparato, capace di dare un’identità di gioco ben precisa alle sue squadre, Di Francesco metterà ora a disposizione del Club tutta la professionalità e le sue competenze per contribuire alla crescita del Cagliari.

Benvenuto in Sardegna, Mister!”.