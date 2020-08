Stagione indimenticabile quella dell’Atalanta di Gasperini. La Dea ha chiuso al terzo posto in Serie A a pochissimi punti dalla Juventus prima in classifica. Poi la straordinaria prima edizione di Champions League, dove la squadra bergamasca ha superato il girone e battuto con un netto 8-4 il Valencia nella doppia sfida degli ottavi di finale. Ora, con il campionato finito, a Gasperini e i suoi attendono le Final Eight di Champions, dove il prossimo avversario sarà il PSG in gara secca.

Atalanta, si va verso la Champions con un’assenza importante

Josip Ilicic, attaccante dell’Atalanta, è stato anche quest’anno fondamentale per la squadra di Gasperini. Numeri da urlo per lo sloveno che però in queste ultime settimane è stato fermo ai boxe. Negli ultimi giorni soltanto è uscita fuori la verità. Una verità senza precedenti. Il calciatore è caduto in depressione e la società e la sua famiglia sono vicini a lui per aiutarlo ad uscirne fuori. Ad oggi il calciatore si trova in Slovenia con sua moglie. Non ci sarà dunque per il finale di stagione e la Champions.

Atalanta, Depressione Ilicic: le parole di Gasperini

In merito alla questione è intervenuto Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta ha voluto mostrare pubblicamente la sua vicinanza e quella di tutta la squadra nei confronti di Josip Ilicic. Un vero e proprio dramma personale e senza precedenti per un calciatore di Serie A. Il tecnico ha ufficializzato la sua assenza nelle prossime settimane e spera di poterlo avere a disposizione per la prossima stagione.