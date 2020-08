Torino, addio a Longo: ecco il nuovo allenatore

Alla fine il Torino ha deciso, non sarà Moreno Longo il tecnico della prossima stagione. Come riportato da Tuttosport, infatti, i granata hanno deciso di cambiare allenatore.

Torino, arriva Giampaolo in panchina

Dopo che Moreno Longo non aveva entusiasmato in queste ultime uscite del club che era riuscito a salvare almeno dalla Serie B, la novità è che Marco Giampaolo sarà il nuovo tecnico.

Cairo e Vagnati hanno deciso di svoltare. In panchina una novità, anche se arriva da una brutta esperienza al Milan, esonerato dopo poche giornate di campionato.

Dopo aver impressionato tutti alla Sampdoria, Giampaolo non si è ripetuto a Milano dove non ha avuto tempo e modo di entrare nella testa dei calciatori.

Al Torino ora servirà del tempo per lavorare visto che per assimilare il suo credo calcistico ci vorranno settimane, forse mesi.

Torino, le ultime notizie sull’accordo con Giampaolo

Nei prossimi giorni l’accordo dovrebbe essere perfezionato: per chiudere e firmare, ora si aspetta il suo rientro dalle vacanze in Croazia. Ci sarà un incontro definitivo e decisivo in cui verrà sottoscritto un contratto biennale.

Prima di questo Giampaolo dovrà cancellare il contratto con il Milan(era sotto contratto per un’altra stagione) per la gioia del club rossonero risparmierà due milioni. Al Toro guadagnerà meno ma avrà la possibilità di rilanciarsi.

