SPAL-Fiorentina 1-1, risultato e tabellino: D’Alessandro risponde a Duncan

Partita che ha poco significato o forse completamente nullo quello tra SPAL e Fiorentina. Partita però con emozioni e giocata a ritmi alti, nonostante sia l’ultima giornata di una stagione dura, complicata e insolita per le due squadre. Da una parte la SPAL che già retrocessa prova a gettare le basi per la prossima stagione. Dall’altra la Fiorentina che deve dare continuità al progetto di Rocco Commisso, arrivata intanto la conferma di Iachini in panchina anche per il prossimo anno.

SPAL-Fiorentina 1-1, risultato e tabellino: D’Alessandro pareggia a Duncan

Il primo tempo si conclude con il risultato di pareggio e con una rete a testa. Sono i viola a passare il vantaggio con l’ottima ripartenza, conclusa con il gol di Duncan che con l’aiuto del palo ha battuto Thiam. La risposta dei padroni di casa arriva dopo nemmeno 10 minuti, con D’Alessandro che mette a segno il pari, anche lui aiutato dalla sponda del palo.

Il tabellino della partita

Formazioni Spal-Fiorentina

SPAL (4-4-1-1): Thiam; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Fares; D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia; Valoti; Cuellar. All. Di Biagio

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Ceccherini, Milenkovic, Igor; Lirola, Agudelo, Pulgar, Duncan, Venuti; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Gol: 30′ Duncan (F), 39′ D’Alessandro (S),

Ammoniti: Fares (S),