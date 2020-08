Il prossimo campionato di Serie B avrà la Reggina tra le protagoniste. Il club calabrese ha stravinto il campionato di Serie C e si appresta a riaffacciarsi nelle serie maggiori del calcio italiano. In chiave calciomercato, il Presidente Gallo ha già chiuso due colpi molto importanti in attacco, Menez e Lafferty, e ora pensa ad Hernanes per regalare fantasia al centrocampo.

Calciomercato Reggina, si sogna il colpo Hernanes

Ha fatto sognare la piazza e fatto pensare ad una promozione immediata in Serie A. I colpi di mercato messi a segno fino ad ora hanno riportato i tifosi della Reggina a credere fermamente alle possibilità della squadra di Domenico Toscano di essere protagonisti anche nel campionato cadetto. Il trequartista brasiliano al momento è al Sao Paulo ma sarebbe pronto a rimettersi in gioco, a 35 anni, in Serie B.

Le parole del Presidente

Ai micorofoni di gianlucadimarzio.com, il Presidente della Reggina, Luca Gallo, non ha nascosto le sue volontà di portare il club a rivivere la Serie A e non mi è mostrato restìo sul colpo Hernanes.

“Abbiamo lavorato per prendere Hernanes. Per il momento la situazione si è bloccata, ma il mercato è lungo e chissà”.

