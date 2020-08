Napoli, infortunio Lorenzo Insigne: le ultime sulle condizioni

Napoli, Lorenzo Insigne potrebbe saltare il Barcellona. L’attaccante campano è uscito ieri per infortunio nel corso della gara contro la Lazio.

Napoli, le condizioni di Lorenzo Insigne

Serata di festa per il Napoli, che vince nell’ultima giornata di campionato contro la Lazio per 3-1, è stata rovinata dallo stop dell’uomo più in forma del momento: Lorenzo Insigne.

L’attaccante anche ieri è stato protagonista e puntava gli ottavi di finale di ritorno di Champions League contro il Barcellona.

Tuttavia la serata è stata rovinata dallo stop che ha costretto il calciatore ad uscire all’84’ minuto. Insigne, che prima ha segnato al 54′ la rete del momentaneo 2-1, ha lasciato il campo in lacrime.

Napoli, come sta Lorenzo Insigne?

L’attaccante non sta bene e si è sciolto in un pianto a bordocampo in seguito alla sostituzione. Le prime sensazioni, infatti, sono state molto negative.

Tuttavia con il passare della serata la situazione sembra migliorata. Il problema, infatti, si è rivelato non essere di natura muscolare. Il problema risiede all’osso dove si innesta adduttore, quindi dovrebbe essere meno preoccupante e lungo da smaltire. Infortunio resta da valutare ed oggi saranno effettuati esami strumentali.

Napoli, Insigne salta il Barcellona?

La domanda ora è se Insigne riuscirà a scendere in campo a Barcellona. L’attaccante, vista l’entità dell’infortunio, potrebbe farcela a recuperare in vista della gara. Ovviamente non sarà al 100% e servirà qualche provino prima della gara, ma l’aria che tira è positiva.

LEGGI ANCHE >>> Insigne già pensa al Barca