Primo tempo eccezionale quello che si sta vedendo al Via del Mare. Il Lecce, sotto di due gol, reagisce e mette il punteggio in parità.

Autorete Lucioni e gol di Caprari, poi il Lecce reagisce

Il Parma ha dominato allo stadio Via del Mare nei primi 30 minuti. I ragazzi di Roberto D’Aversa vincevano 2-0 contro il Lecce di Fabio Liverani. Al minuto numero 11 il centrocampista Hernani prende il palo, ma Lucioni ribatte involontariamente il pallone in rete e nulla da fare per Gabriel. La squadra salentina non ha mai tirato in porta e non ha mai impensierito più di tanto Sepe. Al minuto 24 c’è il raddoppio del Parma con Gianluca Caprari: Lecce che si fa prendere in contropiede, ancora Hernani serve l’ex Sampdoria che insacca alle spalle dell’estremo difensore giallorosso. Al 40′ Barak accorcia le distanze con un gran colpo di testa. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Biagio Meccariello a siglare il gol del 2-2. Si è appena concluso un grandissimo primo tempo, per il Lecce potrebbe non bastare visto che il Genoa sta vincendo 3-0 contro l’Hellas Verona. La Serie B è oramai vicina.

