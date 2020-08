Juventus, senti Pochettino: “Ecco dove potrei allenare”

Juventus, senza Champions League Sarri out? Sembrerebbe essere questo il destino del tecnico toscano atteso dalla sfida contro il Lione che potrebbe rivelarsi decisiva anche per il suo futuro. Tra i possibili sostituti Pochettino.

Juve, Pochettino parla del suo futuro

Il tecnico Maurizio Pochettino è uno dei più seri candidati a prendere il posto di Sarri nel caso in cui il tecnico non fosse confermato.

Pochettino alla Juve, perchè no?

L’ex allenatore del Tottenham ha parlato del suo futuro e di un possibile ritorno in panchina nel corso di un’intervista concessa al quotidiano El Pais:

“Voglia? Non l’ho mai persa. Il giorno dopo alla fine del lavoro vuoi già comiciare di nuovo ad andare in panchina. Sembra che noi giocatori vogliamo andare a lavorare solo dove c’è un certo tipo di progetto, non è così: vogliamo trovare un club, un presidente le cui idee vadano di pari passo con le nostre per provare a vincere. Quando arriverà quell’offerta, tornerà ad allenare”.

Juve, Pochettino apre alla Serie A

L’allenatore, che ha diverse offerte e potrebbe anche finire in Liga nuovamente, ha parlato della possibilità di allenare in un campionato diverso da quello inglese dopo gli anni vissuti a Londra con il Tottenham. Il tecnico ha confermato come potrebbe approdare anche in Serie A.

“La Premier ha vantaggi commerciali, ma anche Liga, Serie A, Ligue 1 e Bundesliga sono potenti. Il mio modo di allenare si sposa con la Premier, ma sono aperto a nuove sfide e l’apertura di un nuovo orizzonte credo che mi farà crescere.

