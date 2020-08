Juventus-Roma, Sarri: “La Champions non influenzerà il mio giudizio, Dybala sta bene”

Al termine della sfida tra Juventus e Roma, il tecnico dei bianconeri è intervenuto ai microfoni dei broadcaster per commentare la partita.

Le parole di Sarri a Sky

Finisce Juventus-Roma, è tempo di analisi. Tocca a Maurizio Sarri, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Il Lione mi ha sorpreso, fisicamente sembrano piuttosto in forma, eppure non giocano da un lungo periodo. E’ un periodo particolare. Dobbiamo recuperare le energie fisiche, più difficile per quelle mentali. Dobbiamo dare tutto contro il Lione. Un po’ di paura può farci bene, abbiamo avuto meno attenzione dopo la vittoria con la Lazio. Ora dobbiamo tornare concentrati. Partire dall’1-0 per loro è difficilissimo. La cosa fondamentale è riattaccare subito la spina. Vedremo chi ci darà più fisicamente in questi ultimi allenamenti. Dybala sta piuttosto bene, domani comincia a muoversi in campo. La pazienza è stata la caratteristiche che più ho riscoperto in questo periodo. Non credo che la partita con il Lione influenzi il mio giudizio di un anno intero”.