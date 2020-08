Inter, si avvicina il cambio in panchina: ecco chi arriverà

Inter, fanno discutere le parole di Antonio Conte dopo la sfida di ieri sera contro l’Atalanta che di fatto ha regalato il secondo posto in campionato alla formazione milanese.

Inter, Conte se ne va?

Le dichiarazioni forti del tecnico dopo la gara pesano come un macigno sul futuro del salentino sulla panchina dei nerazzurri.

“Le palate di cacca le abbiamo prese io e i miei calciatori, ma ho visto poca protezione nei nostri confronti. Non è stato riconosciuto il nostro lavoro, per questo motivo dovrò parlare anche con il presidente che è in Cina”.

Parole che lasciano aperti tanti dubbi sulla permanenza dell’allenatore Antonio Conte sulla panchina dell’Inter.

Inter, Conte via: ecco chi può arrivare al suo posto

Per questo motivo per la panchina nerazzurri, ricominciano ad inseguirsi le voci di mercato. Secondo quanto riportato da Rai Sport, starebbe avanzando la candidatura di Allegri per la panchina dei Biscione.

Le dichiarazioni stasera allontanano il tecnico dalla panchina dell’Inter nella prossima stagione. Nessun esonero però, anche perchè ballano 10 milioni netti d’ingaggio più lo staff, più l’ingaggio di Spalletti.

Conte andrà via solo se dimetterà autonomamente. In questo mesi, in ogni caso, all’ad Marotta il lavoro non mancherà di certo. E non sarà facile ricucire questo strappo.

Inter: Allegri in panchina?

Il tecnico toscano Max Allegri è svincolato dalla Juventus. I buoni rapporti con Agnelli rendono difficoltoso l’affare ma l’amicizia con Beppe Marotta potrebbe cambiare le cose.

