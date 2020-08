Inter, senti Bartomeu: “Per Lautaro fermi e su Messi…”

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sport. Il nuemero uno del club catalano ha parlato del futuro di Lautaro Martinez e della trattativa con l’Inter. Poi anche sulle voci di un possibile addio di Lionel Messi.

Inter, il presidente del Barcellona su Lautaro Martienz e Messi

Josep Maria Bartomeu ha parlato ancora una volta del futuro dei due attaccanti argentini Lautaro Martinez e Leo Messi:

«Giocatori del livello di Lautaro Martinez non si possono mai scartare. Devo ammettere che ci sono stati dei contatti di recente per il calciatore ma ora è tutto fermo. La situazione economica attuale, non solo del Barcellona ma del calcio in generale, non ci permette di spendere tanti soldi per un calciatore. Certo, ci saranno delle trattative, ma saranno probabilmente incentrate su scambi di calciatori e non sul pagamento della clausole o dei prezzi fissati.

Ora noi siamo focalizzati sia noi sulla Champions League che loro sull’Europa League, quindi il discorso lo abbiamo rimandato e messo nel congelatore».

Inter, Bartomeu sul possibile acquisto di

Bartomeu ha poi commentato le voci di mercato che circolano intorno al nome della stella dei catalani Leo Messi:

«Messi ha sempre detto di voler chiudere la sua esperienza sportiva qui. E’ vero il suo contratto scade solo nel 2021, avrà a disposizione altri 4-5 anni di calcio ad alto livello e noi vogliamo tenerlo. Non ho alcun dubbio che il giocatore manterrà la sua parola e finirà di giocare a calcio nello stesso club dove è nato».

LEGGI ANCHE >>> Messi-Inter, le ultime voci dalla Spagna