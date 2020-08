Genoa-Hellas Verona, Nicola: “Mi sono sdebitato con i tifosi. Li ringrazierò per sempre”

Davide Nicola, tecnico del Genoa, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la partita dei suoi ragazzi vinta contro l’Hellas Verona, garantendo la permanenza in Serie A.

Le parole di Nicola dopo Genoa-Hellas Verona

“Credo che meritassimo di salvarci prima. E’ stato un campionato importante, difficile e diverso come se ci fossimo salvati due volte. E’ stata una impresa e credo che i ragazzi se la ricorderanno per parecchio tempo. Devo fare i complimenti a loro per la forza che hanno avuto. Voglio ringraziare i miei tifosi, peccato non aver sentito il loro boato. Mi sono sdebitato con loro, al mio arrivo mi hanno dato una foto e ho deciso di sdebitarmi così con loro con questa foto con mio figlio sulla maglia. 28 punti sono tanti per una squadra che partiva dall’ultimo posto, questo mini-campionato anche se mini non lo era è stato complicato. Abbiamo avuto anche infortuni pesanti, ma siamo stati un grandissimo gruppo facendo prestazioni ottime contro altre squadre. Faccio i complimenti a Liverani, indipendentemente dal risultato, ha fatto un lavoro eccezionale. Sono contento che siamo riusciti ad arrivare in una posizione in cui potevamo arrivarci molto prima”.

