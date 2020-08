Calciomercato Udinese, tutti pazzi per De Paul: fissato il prezzo

La sorpresa di questa stagione di Serie A ha un volto ben preciso e risponde all’identikit di Rodrigo De Paul: centrocampista dell’Udinese che sarà al centro di numerose voci di calciomercato.

Calciomercato Udinese, tutti pazzi per De Paul

Il numero 10 dell’Udinese è il top player e il jolly della squadra di Luca Gotti ma potrebbe essere giunro al capolinea al termine di questa stagione. Piace a tanti club di Serie A che, da domani, inzieranno a parlare con la dirigenza friulana per imbastire una trattativa che sarà tutt’altro che semplice. Il centrocampista argentino ha mostrato estrema duttilità nella sua esperienza bianconera, convincendo anche in questo modo i top club italiani. Napoli, Inter, Roma e Lazio, in passato, hanno mostrato interesse per De Paul e si daranno battaglia per acquistarlo.

De Paul: fissato il prezzo

L’Udinese, dal canto suo, sa che non potrà più trattenere De Paul dopo 4 stagioni ma vuole guadagnare il giusto dalla sua cessione. Stando a quanto si legge su calciomercato.com, i bianconeri hanno fissato il prezzo per la cessione del jolly argentino: serviranno 35 milioni per strapparlo alla dirigenza dei Pozzo che difficilmente accetteranno richieste inferiori.

