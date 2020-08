Il Torino del Presidente Urbano Cairo si è salvato poche giornate fa, disattentendo alle aspettative iniziali. Dopo i cambi a campionato in corso, in panchina e in dirigenza, il Torino punterà a migliorare la rosa in fase di calciomercato con il lavoro di Davide Vagnati.

Calciomercato Torino, Vagnati svela il prossimo allenatore

Uno dei possibili cambiamenti in vista della prossima stagione riguarda la panchina: Moreno Longo, con ogni probabilità, non sarà confermato dopo esser subentrato a Walter Mazzarri. Il tecnico ex Frosinone non ha convinto la dirigenza, nonostante la salvezza, e dirà addio dopo la gara di questa sera. Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del futuro della panchina granata, con Marco Giampaolo in pole position.

“Sicuramente è un allenatore che stimiamo, però è un tesserato di un altro club e non mi sembra corretto parlarne”.

I tempi di chiusura

Una deadline per il prossimo tecnico? “Speriamo sia una cosa breve, ci sono momenti e tempi tecnici da affrontare, sappiamo ciò che vogliamo e ciò che dobbiamo fare e perciò siamo tranquilli e fiduciosi“.

