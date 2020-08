Calciomercato Napoli, Milik via: due opzioni per chiudere

Il Napoli ha chiuso per l’acquisto di Victor Oshimen. La società azzurra ha il suo nuovo bomber e quindi si separerà da Arek Milik. L’attaccante polacco però molto probabilmente resterà lo stesso in Serie A. Roma e Juventus le due squadre in vantaggio per chiudere il suo acquisto. Entrambi i club italiani dovranno investire in quel reparto dato che Higuain andrà via e molto probabilmente anche Dzeko a causa dei problemi economici del club.

Napoli, Milik sarà ceduto

Continuano ad esserci problemi tra le società per la trattativa che porterebbe Milik verso un nuovo club. Sia la Roma che la Juventus vorrebbero inserire contropartite tecniche, dato che con un solo anno dalla scadenza non considerano corretta la valutazione di 50 milioni di euro che il Napoli fa di Milik. trattativa stenta a decollare. Sono due le strade da poter percorrere, ma bisognerà trovare il sì di tutte le parti chiamate in causa.

Napoli, due club su Milik: come si può chiudere

La Roma è pronta a dare una piccola parte cash al Napoli più l’inserimento di Cengiz Under nella trattativa. L’esterno d’attacco turco piace a Gattuso e ha già detto sì agli azzurri, cosa diversa invece per la Juventus. Il club ha incassato il sì di Milik, ma nella trattativa gli azzurri chiedono Bernardeschi che fatica a trovare l’accordo con il Napoli. Decisive le prossime settimane.