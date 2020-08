Calciomercato Milan, messaggio d’addio per un giocatore?

La stagione del Milan si è conclusa, e potremmo dire nel migliore dei modi. Un’altra vittoria, e altra fiducia per Pioli e la sua squadra, la quale dovrà senza dubbio alzare l’asticella nella prossima annata. Le aspettative saranno tante, e questo soprattutto per i singoli, i quali hanno brillato parecchio in questo finale di campionato. Occhio però anche a chi si è riuscito ad imporre di meno, lasciando ancora parecchi dubbi in ballo.

Ultime Milan: addio Paquetà? Il messaggio social

Tra quelli che hanno brillato di meno c’è sicuramente Lucas Paquetà, protagonista di una stagione molto negativa, e che adesso lo vede coinvolto in tantissime vicende di mercato. Il futuro del brasiliano è ancora parecchio incerto, e intanto sui social è spuntato un messaggio che potrebbe dare qualche indizio:

“Ho sempre saputo che non sarebbe stato facile, ed arrivare fin qui è stato molto difficile dopo quello che è accaduto quest’anno. Vorrei ringraziare chi mi supporta sempre e chi mi trasmette energie positive, siete fantastici! Continuerà la ricerca dei miei sogni e dei miei obiettivi”

Paquetà: tra addio social e Fiorentina

Paquetà potrebbe lasciare il Milan nella prossima finestra di mercato, e intanto si può già dire quale sia la squadra più vicina al suo eventuale ingaggio: la Fiorentina, interessata da tempo, e che potrebbe accettarlo come contropartita in un eventuale affare Chiesa.