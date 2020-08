Calciomercato Milan: Ibrahimovic e non solo, ecco l’attacco della prossima stagione

Milan, il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere svelato a breve.

Mercato Milan, Ibrahimovic resta? L’accordo è vicino

Milan, continua a non essere ufficiale il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Tuttavia come riportato da Tuttosport questo sembrerebbe sempre più vicino. I contatti tra la dirigenza milanista e lo svedese – che è il principale interlocutore della trattativa – vanno avanti da giorni.

Anche ieri sera sono arrivati segnali di apertura per la permanenza, tanto è vero che si respira aria di firma nel corso dei prossimi giorni.

Ibrahimovic si riduce lo stipendio

Anche perchè la punta, pur di restare a Milano, avrebbe accettato di abbassare le pretese dai 6 milioni richiesti all’inizio, anche perchè è punto fermo dentro la linea di continuità che il Milan vuole dare per la prossima stagione.

Milan, il peso di Pioli sulla scelta

A chiedere la sua permanenza sarebbe stato lo stesso Stefano Pioli, il tecnico aveva espresso il desiderio che Ibrahimovic potesse rimanere e la sua speranza, con il corso delle ore, si è rafforzata visto che lo svedese sembrerebbe voler restare.

E anche le parole di Paolo Maldini hanno confermato la volontà di tutti di tenerlo: «Zlatan è parte di questo progetto. Non sarà una trattativa facile, ma c’è l’intenzione di proseguire con lui».

Mercato Milan, con Ibra niente attaccante?

Il punto è che con la permanenza di Zlatan potrebbe non arrivare nessuno in attacco come confermato da Maldini.

«Con Ibra ci sentiamo a posto. Abbiamo Rebic, Leao, abbiamo tanti ragazzi giovani che, con Ibra, possono fare una crescita esponenziale. Questa è la nostra idea».

Al massimo i rossoneri investiranno su qualche giovane come Scamacca.

