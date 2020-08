Calciomercato Milan, colpo dal Tottenham

Milan, asse con il Tottenham per il nuovo terzino? I rossoneri pensano al colpo dagli Spurs che potrebbe sistemare la corsia di destra

Milan, Aurier il possibile nuovo acquisto

Milan, ora la novità arriva dalla Premier. Come riportato da Tuttosport, infatti, il nome nuovo per la fascia destra è quello di Serge Aurier. Il terzino 28enne del Tottenham potrebbe essere il nome giusto per sistemare la fascia di destra.

Milan, Aurier fuori parametri di mercato?

Quello del terzino, in realtà, non è un nome nuovo per il nostro campionato. Il calciatore, con un passato anche nel PSG, era stato accostata a diverse big italiane anche in passato.

Il calciatore, in questo frangente, sarebbe stato proposto alla dirigenza milanista dal suo entourage.

Il motivo? Le parti si erano già parlate la scorsa estate quando il Milan aveva cercato un difensore. In quel caso Maldini aveva già capito la necessità di portare a Milano un terzino destro che potesse essere titolare.

Milan, quanto costa Aurier? Il prezzo

Per arrivare al calciatore, tuttavia, servirà uno sforzo importante. La valutazione fatta dagli Spurs è di 15 milioni di euro.

Una cifra giusta ma alta, visto che il Milan poi dovrà pagare anche un cospicuo ingaggi al calciatore.

Anche per questo motivo non tramontano né i nomi di Dumfries del Psv e Emerson Royal del Barcellona.

