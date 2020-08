Calciomercato Milan: colpo in arrivo dalla Premier League

Calciomercato Milan, c’è l’incontro per Godfrey: arriva dal Norwich

E’ a caccia di un difensore centrale, nella prossima finestra di calciomercato. Parliamo del Milan, club pronto a tornare in Europa League per affermarsi tra i club che ogni anno si ritrovano a giocare nella competizione UEFA. Per farlo, appunto, toccherà organizzare una rosa di livello ed è per questo che tutto passerà dal mercato che aprirà le porte tra una trentina di giorni.

Milan, concorrenza col Napoli: c’è stato già l’incontro per Godfrey, ecco quanto costerà l’operazione

Siamo solo al 2 agosto e il campionato è appena concluso, ma è già tempo di badare al calciomercato e al programmare la nuova stagione. Lo fa il Milan che, stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.it, avrebbe già incontrato quello che potrebbe essere un nuovo giocatore rossonero. Parliamo di Ben Godfrey, difensore centrale di proprietà del Norwich. Il club inglese è retrocesso dalla Premier League e il calciatore potrebbe andare a caccia di una nuova esperienza, magari lontano dall’Inghilterra. L’interesse dalla Serie A proviene non solo dal Milan, ma pure dal Napoli. C’è concorrenza dunque e serviranno 30 milioni di euro. Ha voglia di monetizzare il club inglese che, nonostante la retrocessione in Championship, non farà sconti. Si registra, come rivelano dallo stesso portale, un incontro proprio tra le parti. E il Milan avrebbe lasciato intendere del forte interesse.