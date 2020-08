Calciomercato Milan, futuro Bonaventura: calciatore in lacrime

Il Milan chiude una grande stagione sotto la gestione di Stefano Pioli. Dopo l’esonero di Giampaolo, la squadra rossonera ha messo la marcia e da gennaio è tutto cambiato. Dopo la pausa, invece, è stato un dominio rossonero, con il Milan che ha vinto lo scudetto post lockdown con 30 punti in 11 partite, addirittura 10 punti in più alla Juventus. Ora la società si proietta già alla prossima stagione e si partirà con la conferma di alcuni calciatori.

Milan, niente rinnovo per Bonaventura: è addio

Rinnovo in arrivo per Donnarumma e Ibrahimovic, sotto la procura di Mino Raiola. Nulla da fare, invece, per Giacomo Bonaventura. Il centrocampista lascerà il Milan dopo 6 stagioni. Segnale chiarissimo da parte del calciatore che al termine della partita contro il Cagliari si è fermato solo a centrocampo di San Siro ed è scoppiato in lacrime. Inchino verso la Curva (vuota causa Covid). L’ultimo saluto del calciatore a quei colori che tanto ha onorato.

Benevento, Torino e Fiorentina su Bonaventura

Intanto, il futuro di Bonaventura potrebbe essere ancora in Serie A. Il calciatore è seguito da più club, come Benevento, Torino e Fiorentina su tutte. Anche il Napoli ha fatto qualche sondaggio sul calciatore che piace e non poco al suo ex mister Gennaro Gattuso. Presto si conoscerà la prossima squadra di Bonaventura.