Calciomercato Juventus: annuncio di Cristiano Ronaldo sul futuro

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo annuncia il suo futuro

E’ il secondo scudetto in Italia e in casa Juventus per Cristiano Ronaldo, con le voci di calciomercato che non si placano attorno al club bianconero. Sì, perché il valore di CR7 è enorme e sono sempre in agguato le news legate al mercato, con il futuro tutto da delineare considerando l’età e le clamorose offerte per il suo ingaggio che potrebbero arrivare per il campione portoghese. Ma Cristiano Ronaldo ha festeggiato il suo secondo titolo, ponendosi nuovi obiettivi, sempre in chiave Juventus.

Juventus, annuncio social di Cristiano Ronaldo: “Voglio il mio terzo scudetto!”

Attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, Cristiano Ronaldo ha fatto una promessa ai tifosi della Juventus. Altro che calciomercato e addio, il talento portoghese ha deciso di lanciare un messaggio in cui rivela la sua permanenza a Torino. “Voglio vincere il terzo scudetto con la Juventus”. I tifosi bianconeri in delirio per il fuoriclasse ex Real Madrid, che ha spazzato via con un messaggio ogni tipo di voce su un futuro lontano da Torino. Quelle che seguono, sono infatti le sue parole: “Felice di vincere gli ultimi due dei nove titoli consecutivi di Serie A per la Juventus! Sembra facile ma non lo è! Anno dopo anno con talento, dedizione e duro lavoro puoi raggiungere i tuoi obiettivi ed essere migliore di prima! E adesso lavoriamo, per il mio terzo scudetto”.