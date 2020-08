Calciomercato Inter, futuro incerto per Skriniar: la situazione

Un mercato sempre più vivo ed interessante quello di Serie A, dove l’Inter in particolare starebbe cercando di gestire al meglio la situazione tra uscite ed entrate. Se da una parte verranno sicuramente fatti degli acquisti, dall’altra parte attenzione a chi potrebbe partire, con delle somme che saranno tirate da qui alle prossime settimane.

Ultime Inter: Skriniar congedato dai nerazzurri, lo slovacco vuole restare

L’Inter ragiona sul mercato, e lo fa inanzitutto pensando ai propri giocatori. E’ chiaro di come qualcuno potrebbe dire addio, con Conte che sembra aver tracciato il piano anche per il futuro. Nonostante il tecnico sia in bilico, la sensazione è che una decisione su alcuni giocatori sia già stata presa. Ad esempio potremmo parlare di Skriniar, e di come lo slovacco sia sempre meno nei piani nerazzurri. Lo slovacco è stato protagonista di una stagione in chiaro scuro, e un suo addio non è per nulla da escludere. Ma se da una parte il club di Milano sembra averlo quasi congedato, dall’altra parte il giocatore non vuole saperne: ha intenzione di restare, così come riportato da Tuttosport.

Skriniar complica Ndombele

Skriniar vuole restare all’Inter, ma il suo “capriccio” rischia di complicare anche un colpo in entrata: Ndombele. Il francese gioca nel Tottenham, e proprio Skriniar potrebbe essere una valida contropartita per sbloccare l’affare.