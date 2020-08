Calciomercato Inter: via Skriniar, stanno chiudendo lo scambio

Inter, tifosi infuriati. La società sta procedendo nella trattativa per la cessione di Milan Skriniar. Come riportato da Tuttosport, il centrale andrà via e si trasferirà al Tottenham.

Inter, al posto di Skriniar arriva Ndombele

L’Inter ha deciso, dopo una stagione deludente, Milan Skriniar sarà ceduto all’interno di uno scambio. Mentre l’Inter sbanca Bergamo per 0-2 e conclude la stagione al secondo posto, la dirigenza nerazzurra lavora già per il prossimo mercato.

L’esigenza del club milanese è quella di trovare anche un centrocampista di sostanza ad Antonio Conte.

Il primo nome della lista di Marotta ed Ausilio per il prossimo calciomercato è quello di Tanguy Ndombele.

La società, infatti, vorrebbe portare il francese a Milano visto che il calciatore già piaceva dai tempi di Lione e a Londra non ha incantato.

Inter, gli ostacoli della trattativa

Di vero c’è che le sue società trattano, e questa di per se non è una buona notizia per i tifosi nerazzurri che tanto amano Skriniar.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tuttavia, gli ostacoli per chiudere l’affare sarebbero principalmente due. Da una parte, il proprietario degli Spurs Daniel Levy non vorrebbe perdere subito un calciatore che era stato pagato 65 milioni una stagione fa. Dall’altra parte l’ex Sampdoria non vorrebbe lasciare la Milano nerazzurra.

Le parti continuano a tenersi in contatto e a sperare di trovare una soluzione che accontenti i due club ed anche gli stessi calciatori.

