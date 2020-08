Calciomercato, accordo col Barcellona: Rakitic ceduto

La Juventus e l’Inter lavorano per migliorarsi in vista della prossima stagione. I due club, arrivati rispettivamente al primo e secondo posto in Italia, vogliono aumentare il livello. Già chiusi colpi importantissimi, con la Juve che ha acquistato Arthur dal Barcellona e l’Inter Hakimi dal Real Madrid. Ma non è finita qui, perché le italiane continuano a guardare in Spagna per provare a strappare qualche altro campione dalle big.

Calciomercato Inter, Rakitic verso la cessione: beffate le italiane

L’Inter e la Juventus seguono dallo scorso anno Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barcellona con un contratto in scadenza nel 2021. Il club catalano molto probabilmente lascerà partire il giocatore nella prossima finestra di mercato, ma non per approdare nei club italiani che si ritroverebbero beffati.

Calciomercato, accordo col Barcellona: Rakitic torna al Siviglia

Ivan Rakitic, centrocampista classe 1988, è ormai pronto a dire addio al Barcellona. A stagione finita il calciatore si separerà dal club catalano per approdare in un nuovo club, o per meglio dire un suo ex club. Infatti, come riportato da Mundo Deportivo, il giocatore è sempre più vicino al ritorno al Siviglia, club spagnolo a cui è molto legato. Accordo tra Barcellona e Siviglia sulla base di 10 milioni di euro. Bisognerà capire se Juve e Inter vorranno tornare in corsa per il suo acquisto.