Calciomercato Inter, fissato il prezzo per Sanchez: le ultime

Il secondo posto finale ha portato maggior consapevolezza all’Inter di Antonio Conte che dovrà operare in fase di calciomercato per ridurre ancora di più il gap con la Juventus: l’obiettivo primario è quello di trattenere Alexis Sanchez.

Calciomercato Inter, obiettivo Sanchez

Nel post lockdown Alexis Sanchez è stato l’uomo migliore per l’Inter. Il cileno, arrivato in prestito l’estate scorsa dal Manchester United, non era mai riuscito a prendersi del tutto il club nerazzurro a causa di un lungo infortunio. Poi lo stop gli ha permesso di recuperare e di integrarsi sempre più, fino a diventare un imprescindibile per l’Inter. Ora l’obiettivo è riscattarlo dal Manchester United e riportarlo definitivamente in Serie A. Le trattative con il club inglese sono già avviate per prolungare il prestito fino al termine della stagione attuale e si sta già parlando dell’acqisto definitivo.

Il prezzzo per Sanchez

Stando a quanto si legge sul Daily Express, la società britannica ha fissato in circa 17 milioni di euro il prezzo di Sanchez e non ha intenzione di concedere sconti. Ora saranno Beppe Marotta e Piero Ausilio a cercare di limare il prezzo richiesto dal Manchester United e, soprattutto, a trattare con il procuratore dell’attaccante ex Barcellona per ridurre i costi d’ingaggio, ad oggi molto alti (12 milioni di euro).

