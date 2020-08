Calciomercato Inter, concorrenza big per un obiettivo a centrocampo

L’Inter prosegue il suo calciomercato, e lo fa cercando di portare avanti più operazioni possibili, soprattutto a centrocampo. E’ chiaro di come Antonio Conte sia intenzionato ad alzare nuovamente l’asticella della rosa, ed è altrettanto chiaro di come l’obiettivo sia quello di colmare il gap con la Juventus. Per farlo però, serviranno degli acquisti importanti.

Mercato Inter: colpo Ndombele, concorrenza di Barcellona e Bayern Monaco

Il mercato nerazzurri si fa sempre più interessante ed incandescente, e in queste ultime settimane si stanno accostando vari nomi alla squadra dell’Inter, specie nel reparto di centrocampo. Tra i vari obiettivi c’è anche Ndombele, francese del Tottenham che piace parecchio dalle parti di Appiano Gentile. Non è più un mistero che il club meneghino sia sulle tracce dell’ex Lione, ma nelle ultime ore è arrivata una notizia piuttosto negativa in quanto a mercato: pare infatti che su Ndombele ci sia la concorrenza di Barcellona e Bayern Monaco. Non esattamente due squadra facili da battere. Questa la notizia riportata da cm.com.

Inter-Ndombele: la carta da giocarsi

L’Inter sa bene di dover lottare duramente se vuole strappare Ndombele al Tottenham e alle altre due concorrenti. I nerazzurri però conoscono anche un modo per anticipare tutti: giocarsi la carta contropartita. Tra i tanti giocatori inseribili in questo senso ci sono Brozovic e soprattutto Skriniar: lo slovacco in particolare sarebbe stimato parecchio da Mourinho.