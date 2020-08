Calciomercato Inter: per Messi arriva la notizia dalla Spagna

Inter, Messi arriva o è solo un sogno? Nonostante le smentite di Giuseppe Marotta di ieri sera, quella di Leo Messi all’Inter continua ad essere una suggestione che tiene banco a Milano e non solo.

Inter, le ultime di mercato su Messi

Questo però non accade solo in Italia, anche in Spagna iniziano a temere l’assalto di Suning alla punta argentina.

In realtà proprio in questo momento, nella settimana della Champions, non sembra esserci niente di nuovo all’orizzonte: l’argentino si sta allenando in vista della gara contro il Napoli.

Tuttavia il fatto che a Barcellona si possa considerare l’idea di dire addio a Messi è di sicuro un fatto.

Le ultime notizie sull’arrivo di Messi

Ieri il quotidiano sportivo Marca ha messo in guardia il Barça, snocciolando la potenza economica di Suning.

Per questo motivo l’arrivo della punta, Messi-interista vale almeno 260 milioni da mettere sul tavolo, potrebbe essere un affare folle ma fattibile per Zhang Jindong, proprietario del club nerazzurro dal 2016.

La realtà dei fatti, infatti, racconta che se Suning decidesse di scendere in campo con il maxi investimento, i soldi non sarebbero un problema soprattutto nell’anno in cui il FPF sembra azzerato dopo il covid.

Inter, perchè Messi può arrivare?

La famiglia Zhang ha investito nell’Inter oltre mezzo miliardo di euro dal 2016, potrebbe arrivare a Messi e questo sarebbe un grosso spot per Suning, che grazie alla popolarità del numero 10 proverebbe a sfondare nel mercato europeo in maniera definitiva.

