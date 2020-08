La vittoria contro l’Atalanta e il secondo posto in classifica hanno reso Antonio Conte felice a metà al termine della sua prima stagione all’Inter. Le scelte di calciomercato passate e future, dunque, potrebbero non dipendere più dal tecnico ex Juventus che sta meditando sul suo futuro in nerazzurro.

Calciomercato Inter, Conte al passo d’addio

Ai microfoni di Sky Sport non ha lasciato nulla al caso, Antonio Conte, dopo la vittoria al Gewiss Stadium. Non è rimasto contento dell’atteggiamento della società che, a detta dell’allenatore, non ha difeso calciatori e lo staff tecnico quando ce n’era bisogno. Le parole di Conte hanno acceso la spia nella dirigenza dell’Inter che sta valutando la separazione a fine stagione, dopo appena un anno dalla firma. Stando a quanto riferisce Sky Sport Conte e Suning sono oggi più lontani che mai. Le valutazioni da fare a fine stagione hanno definitivamente preso forma. Nel club, in questo momento c’è una netta contrapposizione tra la parte sportiva e quella dirigenziale.

Allegri sullo sfondo

Intanto si intensificano le voci sul possibile sostituto di Antonio Conte: potrebbe essere Massimiliano Allegri che seguirebbe le stesse orme dei tempi della Juventus. Fu proprio il tecnico toscano, infatti, a sostituire Conte dopo le dimissioni dalla Juventus dovute a idee di mercato completamente differenti. Stando alle ultime notizie di Sky Sport, prima di qualsiasi decisione ci sarà il confronto che l’allenatore ha chiesto anche pubblicamente al presidente Zhang. Vorrebbe un canale diretto e una via spianata per portare la sua visione, altrimenti la strada di Conte e quella dell’Inter potrebbero separarsi a fine stagione.

