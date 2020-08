Calciomercato Inter, rinnovo a sorpresa: c’è l’accordo

L’Inter è nel caos più totale. Secondo posto ottenuto in Serie A ed Europa League da affrontare partendo dagli ottavi di finale contro il Getafe. Intanto, è scoppiata una vera e proprio bomba all’interno di casa. Antonio Conte, nella giornata di ieri, dopo la partita vinta con l’Atalanta, ha attaccato tutti senza risparmiare nessuno. Dito puntato contro la società in merito a tante dichiarazioni e notizie uscite negli ultimi mesi. Il tecnico non si è sentito tutelato.

Inter, Borja valero corteggiato da diversi club

I nerazzurri con il campionato concluso preparano l’Europa League, ma la società continua ad occuparsi del mercato. Tra i vari calciatori che rischiano di andar via c’è Borja Valero. Il centrocampista spagnolo classe 1985 è in scadenza di contratto a fine stagione e su di lui molti club hanno messo gli occhi, tra cui anche la sua ex squadra la Fiorentina. Ora però la decisione a sorpresa che potrebbe cambiare tutto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Brozovic verso la cessione

Inter, rinnovo a sorpresa di Borja Valero

A rivelare la notizia del presunto rinnovo di contratto di Borja Valero è Tuttosport. Il centrocampista potrebbe dunque restare ancora una stagione a Milano, con il prolungamento di contratto fino al 2021. C’è già l’ok della società che vuole premiare il rendimento del giocatore di questa stagione. Valero pronto e contento di firmare.