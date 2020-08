Calciomercato Inter, clamoroso colpo dalla Juventus: è per Conte o per Allegri?

Calciomercato Inter, Alex Sandro dalla Juventus: il clamoroso scenario di mercato

Non è passato inosservato lo sfogo clamoroso con l’Inter da parte di Antonio Conte, ma i riferimenti non sembrano essere al calciomercato. Potrebbe esserci la rottura a fine stagione, al margine dell’Europa League, nonostante il contratto sia stato firmato per ben tre anni. Il primo è già andato, gli accordi sono fino al 2022. Suning però potrebbe decidere di licenziarlo, per passare a Massimiliano Allegri. Ad alimentare la stessa voce, è un’altra news che giunge per il calciomercato dell’Inter: Alex Sandro può essere il clamoroso colpo in arrivo dalla Juventus.

Inter, Alex Sandro può arrivare: ma è per Conte o per Allegri?

Il club bianconero punta ad esterni offensivi nuovi per la corsia mancina, che portano il nome di Emerson Palmieri, italo-brasiliano finito nel mirino del CFO, Fabio Paratici. E’ per questo che Alex Sandro potrebbe dire addio nella prossima finestra di calciomercato, ma occhio all’Inter. Stando a quel che riportano infatti i colleghi di Calcimercato.it, ci sarebbe finita proprio l’Inter di Beppe Marotta sul calciatore della Juventus. Il club interista è a caccia di un esterno di enorme livello e potrebbe trovarlo nel nome di Alex Sandro. Serviranno circa 30-35 milioni per portarlo via dalla Juventus. Ma con le voci che arrivano sul conto del tecnico Antonio Conte, per quale allenatore arriverà? Per lui o per Max Allegri?