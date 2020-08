Calciomercato Fiorentina: la cessione è UFFICIALE

Calciomercato Fiorentina, decisione imminente: è ufficiale la cessione di David Hancko

E’ arrivato l’annuncio, direttamente dalla società viola. La Fiorentina ufficializza la notizia di calciomercato, con l’addio del proprio giovane calciatore. Ha atteso la chiusura del campionato per farlo, con il club toscano che, questa sera, giocherà la sua ultima partita della stagione. David Hancko non vestirà più la maglia della Fiorentina, sarà ceduto nuovamente in prestito allo Sparta Praga.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, caso Brozovic: società furiosa, decisione presa

Fiorentina, l’annuncio è ufficiale: David Hancko lascia il club viola a titolo tempraneo

David Hancko era stato ceduto in prestito allo Sparta Praga già nella stagione che si concluderà questa sera, ma il suo prestito sarà rinnovato. Sì, perché la società di Rocco Commisso ha rilasciato un comunicato ufficiale sul calciatore slovacco di 22 anni: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del Club viola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore David Hancko all’Athletic Club Sparta Praha Fotbal”. Il club viola avrà dunque la possibilità di ricomprare il calciatore, qualora ne fosse intenzionato, nel futuro che verrà. Con la maglia della Fiorentina ha collezionato solo cinque presenze, tutte totalizzate nella stagione 2018/2019, trovando anche un assist nel massimo campionato italiano di Serie A.