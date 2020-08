Al termine di SPAL-Fiorentina, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato del futuro del club e svelato una notizia molto importante in chiave calciomercato.

Calciomercato Fiorentina, Commisso ‘manda via’ Chiesa

Il solito fiume in piena, Rocco Commisso, ai microfoni di Sky Sport. Il presidente della Fiorentina è intervenuto da New York per fare il punto della situazione sulla classifica del club e sulle mosse di mercato.

“Ringrazio tutti quanti, dai dottori ai tecnici. Come saprete, sono stati molti i membri della nostra famiglia colpiti dalla malattia, ne siamo usciti. Quanto alla stagione appena conclusa, il traguardo è stato raggiunto, siamo nella parte sinistra della classifica con una difesa top, per cui Iachini è confermato anche per la prossima stagione”.

Obiettivo? “Giocare a calcio (ride, ndr). Sono molto contento di aver migliorato il risultato della scorsa stagione, non tutti i presidenti che arrivano ci riescono subito. Poi vediamo cosa potremo fare in futuro“.

Chiesa resterà? “Speriamo di sì. Io l’ho tenuto l’anno scorso, poi lui è libero di fare ciò che vuole. Se lui vuole andare avanti, l’importante è che ci portano quello che vale“.

Mandzukic? “Tante volte si è parlato di De Rossi, Di Francesco e tanti altri. In Italia bisogna imparare a non raccontare fake news. Nessun allenatore e nessun giornalista ha parlato con me, nessuno“.

Commisso sul nuovo stadio

I rapporti con la politica? “Andiamo avanti da un anno, io sto portando tanti soldi in Italia, tanti come nessuno nell’ultimo anno. Io voglio fare stadio e centro sportivo, per la Fiorentina ma anche per il Paese, per nuovi posti di lavoro, che servono molto in questo frangente“.

