Mihajilovic dopo Bologna-Torino: “Stagione positiva, a livello personale sto meglio di prima”

Mihajilovic, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni Sky dopo il match contro il Torino. Queste le sue parole.

Mihajilovic dopo Bologna-Torino

“Bilancio della stagione? Penso ad un bilancio positivo, la mia squadra non ha avuto l’allenatore per 5 mesi. Abbiamo fatto record di punti, era più facile fare peggio che meglio. I ragazzi sono stati bravi anche se mi sono arrabbiato con loro. Sono contento. A livello personale vuoi aggiungere qualcosa? Sono contento perchè sto bene, ho recuperato e ho fatto degli esami negli scorsi giorni. Tutto perfetto, essere in forma così è importante e non era scontato. Sto quasi meglio di prima. Come si può migliorare questa squadra? Non posso chiedere alla società di spendere i soldi delle big, posso però chiedere di migliorare la rosa. Riempire dove ci mancano i giocatori, come magari una prima punta, un centrale ed un terzino destro. Abbiamo le idee chiare, poi bisogna vedere come va il mercato. Miglioramenti in difesa? La nostra storia dice che subiamo sempre gol, ma anche in attacco dobbiamo migliorare. Palacio? E’ un grandissimo professionista e dà sempre il massimo. Ha un fisico che lo aiuta, anche a 38 anni”