Longo dopo Bologna-Torino: “E’ stata la mia ultima partita”

Longo, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni nel postpartita dopo il match contro il Bologna. Queste le sue parole.

Longo dopo Bologna-Torino

“Bilancio? Positivo, forse qualcuno si è reso conto del pericolo che abbiamo corso. La prestazione di stasera penso sia stata positiva e soddisfacente, abbiamo portato a casa un buon risultato. Sono contento del fatto di aver onorato questa gara, anche se aveva poco valore per la classifica. Questo match contava tanto per noi. Esordio di Celesia? Secondo me ha ottime prospettive, ma bisognerà essere bravi ad aiutarlo in questo percorso di crescita. Sicuramente avrei voluto concedergli più spazio, ma la gara di stasera è stata molto tesa, e il risultato è stato in bilico fino all’ultimo. Ultima partita qui? Si, e ci tengo a ringraziare tutti”