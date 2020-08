Atalanta, cuore Ilicic: lo sloveno rompe il silenzio sui social

Atalanta, riecco Ilicic: il talento sloveno rompe il silenzio sui social

Ci sono stati momenti di apprensione attorno alla situazione legata a Josip Ilicic. Sul talento dell’Atalanta sono giunte news poco felici riguardo la sua situazione personale, che lo tiene lontano dai campi da gioco. Con cuore, l’Atalanta, gli ha dedicato la straordinaria stagione in Serie A, conclusa nella serata di ieri. I bergamaschi hanno festeggiato in campo e sui social, sfoggiando una foto di gruppo con la maglia di Ilicic presente e in didascalia: “Per Bergamo e per Josip”.

Atalanta, post social di Ilicic: “Siete grandi”

Non si vede da un bel po’ di tempo dal campo del Gewiss Stadium, la stella slovena, Josip Ilicic. Non sarà del match contro il Paris Saint-Germain, sfida in programma mercoledì 12 agosto. Il motivo è noto a tutti, con la notizia arrivata nella giornata di ieri su suoi presunti malumori interni, che non riguardano questioni calcistiche. Il gruppo dell’Atalanta ha ben pensato di dedicargli il successo in stagione, con la conferma in Champions League per un altro anno consecutivo e non si è fatto attendere il messaggio dello stesso calciatore, che era stato assente un po’ dai social: “Grandi”, scrive sul suo profilo di Instagram. Ad Ilicic è stato concesso di ritornare in Slovenia, luogo in cui ha ritrovato i propri cari per motivi familiari. Accanto alla moglie Tina, è pronto a ritrovare la sua serenità.