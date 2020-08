Cagliari, Zenga: “Dispiace andare via, non dimenticherò mai tutto ciò”

Milan-Cagliari, termina 3-0 il match di Serie A all’ultima giornata di campionato. Walter Zenga, allenatore del Cagliari, ha parlato al termine del match.

Cagliari, Zenga parla al termine del match

Le parole del mister riprese da Calciomercato24.com:

“E nel diritto di tutti i presidenti fare le proprie scelte e nel meglio della società. Io ringrazio tutti, è una grande esperienza della mia vita che mi fa bene e mi ha fatto crescere. Non la dimenticherò mai. Passare due mesi e mezzo da solo al centro sportivo non è facile. Non vincevamo ma 13 partite e non abbiamo mai fatto amichevoli, non è stato facile allenare in queste condizioni. Non dimenticherò mai tutto ciò. I ragazzi mi hanno fatto vedere di avere grandi potenzialità”.

