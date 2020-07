Il PSG perde i pezzi, infortunio Icardi e non solo: Atalanta a rischio?

PSG, guai in vista per la Champions: campione di Francia, ma il club perde Icardi, Thiago Silva e Kurzawa

Diventa campione di Francia, piazzando due dei tre obiettivi stagionali, il PSG. Sì, perché è campione della Coppa di Francia, ma non sorride Tuchel. Il motivo? Triplo guaio in vista per l’impegno di Champions League, contro l’Atalanta. Non solo Icardi, ha perso per infortunio anche Thiago Silva e Kurzawa. Nella finalissima disputata contro il Lione, allo Stade de France ha alzato praticamente bandiera bianca il calciatore ex Inter, Mauro Icardi. Il problema alla gamba destra, che è stata subito fasciata dallo staff medico della società parigina, lo ha costretto a dare forfait per il resto del match, vinto comunque dai suoi compagni di squadra.

PSG, ancora infortunio dopo Mbappé: a rischio il match di Champions League contro l’Atalanta

Infortunio dunque per Mauro Icardi, ma non solo. Anche per Thiago Silva e Kurzawa toccherà capire quali saranno i tempi di recupero da questi guai muscolari. L’ex Milan è stato sostituito in via precauzionale, dopo qualche fastidio avvertito forse per la troppa stanchezza, mentre Kurzawa si è toccato la coscia destra. Da ricordare che, non molto tempo fa e in occasione della partita disputata contro il Saint-Etienne, Kylian Mbappé ha subito un brutto infortunio e la giovane stella francese, sicuramente non sarà del match contro la formazione allenata da Gian Piero Gasperini. Toccherà capire quali saranno gli esiti degli esami degli altri tre calciatori.