Prossimo allenatore Cagliari. Stagione dalle due facce per i club sardo del presidente Tommaso Giulini. Prima i tanti risultati utili di fila e le varie vittorie che hanno permesso al Cagliari di trovarsi in zona Champions League per diverse settimane. Poi però il crollo totale della squadra sarda. Tantissime sconfitte ed esonero di Rolando Maran. Ora tutto sta nelle mani del numero uno sardo, che intanto ha dato la sua risposta anche su Zenga.

Cagliari, Zenga ai saluti

Il club non sembra intenzionato a prolungare con Walter Zenga. L’allenatore italiano è arrivato in un periodo difficile e ricco di polemiche, ma non è mai riuscito a trovare la strada della tranquillità. Il tecnico avrebbe tanta voglia di restare, ma pare che alla fine non andrà così.

Prossimo allenatore Cagliari, arriva il doppio annuncio del presidente Giulini su Zenga e Di Francesco

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport . Il presidente ha chiaramente detto di voler far fare fuori Zenga, attuale allenatore che non ha reso quanto ci si aspettava. Il Covid ha cambiato tutto e così anche le idee di Giulini in merito al futuro del proprio club. Queste le sue parole: “Zenga non resta, abbiamo deciso di cambiare. Ho perso entusiasmo, ora voglio un nuovo progetto. Di Francesco è il nome che potrebbe essere la prima scelta”.