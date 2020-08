News Udinese, Gotti: “Vi svelo cosa è importante per me nel calcio”

Conferenza per il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti. Domani sera i suoi ragazzi affronteranno il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

Gotti: “Contro il Sassuolo spazio ad alcuni Primavera“

Conferenza prepartita per l’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti. Domani sera, alle 20:45, la sua squadra affronterà il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Ecco le sue dichiarazioni in sala stampa: “Con la società abbiamo iniziato un percorso di crescita. Sassuolo? Cercheremo di fare il possibile per raggiungere la vittoria. Fortunatamente la partita di domani non sancirà la salvezza della squadra. Affronteremo una grande squadra che ha disputato un ottimo campionato. Utilizzo di alcuni Primavera? Non lo escludo. Non me la sono sentita di far esordire alcuni ragazzi a Cagliari, visto che non eravamo ancora salvi. Contro il Lecce non me la sono sentita perché sarebbe stata una mancanza di rispetto. Contro il Sassuolo sarà diverso e quindi valuterò.

Ho notato un certo cambiamento nei ragazzi, abbiamo gestito molto bene partite contro le grandi della Serie A“.

Ancora Gotti: “Nello sport non bisogna mai accontentarsi. Ciò che conta? E’ la prossima partita“

“Dico sempre che nella vita e nello sport non bisogna mai accontentarsi, la cosa più importante è sempre la prossima partita. Bisogna tener conto del percorso che è stato fatto, fare le proprie analisi ma utilizzarle solo quando serviranno dopo“.