News Parma, D’Aversa annuncia il rientro di due pedine fondamentali

Conferenza per il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa. Domani sera i suoi ragazzi affronteranno il Lecce di Fabio Liverani.

D’Aversa: “Tornano Cornelius ed Inglese“

Conferenza prepartita per l’allenatore dei ducali, Roberto D’Aversa. I gialloblù domani sera affronteranno il Lecce di Fabio Liverani. Gara molto importante per i salentini che con una vittoria (sperando nella sconfitta o in un pareggio del Genoa contro l’Hellas Verona) possono continuare la loro avventura in Serie A ed evitare la retrocessione in cadetteria. Ecco le dichiarazioni del tecnico parmense: “Domani non ci saranno Grassi, Brugman, Kucka e Karamoh. Rientreranno Inglese e Cornelius, la squadra sta bene ed è pronta ad affrontare la trasferta. Sarà una gara calda in tutti i sensi, sia per la temperatura che per il match che ci aspetta contro il Lecce che cercherà in tutti i modi la vittoria. Il nostro obiettivo è quello di arrivare noni o decimi.

I salentini? Prima dello stop del campionato stavano facendo molto bene, sono stati sfortunati con gli infortuni e con la rosa non molto larga. Liverani? Ha dimostrato di essere un grande allenatore“.

Ancora D’Aversa: “Dobbiamo gestire bene le emozioni domani“

“Loro in casa giocano molto bene, dobbiamo essere bravi a sfruttare ogni minima occasione perché non sarà affatto semplice. E’ una gara importante per loro, ma anche per noi“.