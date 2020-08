Nei convocati di mister Gennaro Gattuso non figura il nome di Alex Meret. Il portiere non è nella lista dei calciatori che affronteranno questa sera la Lazio alle ore 20:45.

Fuori Meret, convocato Idaslak

Non ce la fa Alex Meret. L’ex numero uno della Spal non sarà della gara di questa sera contro la Lazio di Simone Inzaghi al San Paolo. L’estremo difensore soffre di un disturbo intestinale e non figura nell’elenco dei convocati. Al suo posto il tecnico azzurro Gennaro Gattuso ha convocato il portiere della Primavera, ovvero il polacco Hubert Idasiak. Meret quest’anno in campionato ha disputato 22 partite e ha incassato 33 reti, solo in 3 occasioni la sua porta non è stata violata.

Il suo collega di reparto, il colombiano David Ospina, invece è sceso in campo 16 volte e ha subito 16 reti.

Per il dopo Handanovic l’Inter sta pensando al ragazzo di Udine

L‘Inter sta pensando al futuro. Non appena il contratto del suo capitano Samir Handanovic scadrà la dirigenza neroazzurra ha pensato proprio ad Alex Meret per sostituirlo. Il giovane azzurro è il primo nome sul taccuino di Beppe Marotta. Quest’anno la squadra di Conte ha avuto seri problemi per quanto riguarda il ruolo del portiere, visto che quando lo sloveno si è infortunato è stato chiamato in causa il suo vice, Daniele Padelli, che ha deluso le aspettative.