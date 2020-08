Napoli-Lazio 1-0: eurogol di Fabian Ruiz che porta gli azzurri in vantaggio.

Al San Paolo passa in vantaggio la squadra di Gennaro Gattuso. Napoli-Lazio 1-0: eurogol di Fabian Ruiz al minuto 6. Bellissima azione del Napoli che si concludere con il tiro a giro dello spagnolo da fuori area. Conclusione che si insacca nell’angolino alto della porta difesa da Strakosha. Non può nulla il portiere. Lo spagnolo mette a segno uno dei suoi splendidi gol. Azzurri in vantaggio sulla Lazio che lotta per il secondo posto.