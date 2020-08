Lutto per Roberto Baggio: si è spento il papà Florindo

Lutto per la famiglia Baggio: è morto il papà del “Divin Codino”

Casa Baggio piange la morte del papà di Roberto, quest’oggi si è spento all’età di 89 anni. Ha lasciato i suoi cari a Caldogno, nel piccolo comune in provincia di Venezia. E’ la dimora di sempre di Roberto Baggio, in cui ha sempre vissuto prima e dopo il suo periodo da calciatore.

Florindo Baggio, il papà di Roberto: lutto per la famiglia, si è spento all’età di 89 anni

Ad annunciare la triste notizia è la figlia di Roberto, nonché nipote dello stesso Florindo. “Ciao nonno”, scrive in didascalia ad un post apparso su Instagram. L’ex Pallone d’Oro piange la scomparsa del suo caro papà, ed è indimenticabile il suo gol con esultanza dedicata proprio a lui in occasione dei suoi 71 anni. Urlò alla telecamera “Ti amo papà!”, lui, che era solito nel mostrare un carattere molto riservato. Il papà Florindo sognava per il figlio una carriera sulle due ruote, essendo un grande appassionato di ciclismo. Fu su stessa intuizione sua, che Baggio prese la strada da calciatore, perché quella del calcio era la sua più grande passione.

Purtroppo in mattinata è arrivata la notizia. Le condizioni dell’uomo, che ha dovuto affrontare una grave malattie, erano peggiorate in quest’ultimo periodo. Si è spento in una clinica vicentina e, quello che segue, è il saluto della nipote dello stesso Florindo, Valentina Baggio.