Partita insolita allo Juventus Stadium tra Juve e Roma. Tantissimi giovani della Primavera e Under 23 in campo. Dopo il vantaggio della squadra di Sarri a partita appena iniziata con Gonzalo Higuain, ha poi ribaltato tutto la Roma, prima con Kalinic e poi con Perotti.

Juventus-Roma 1-2, risultato e tabellino: Perotti ribalta tutto

Primo tempo che si conclude con i giallorossi in vantaggio per 1-2. Partita ricca di emozioni sin da subito, con i bianconeri avanti con la rete di Higuain, probabilmente alla sua ultima partita con la maglia della Juve in campionato. Poi la Roma ingrana e ribalta tutto, prima Kalinic e poi Perotti su rigore procurato da un ispiratissimo Calafiori.

Il tabellino della partita

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia. ALL.: Sarri.

(4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia. ALL.: Sarri. ROMA (3-4-2-1) Fuzato; Smalling, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Perotti, Zaniolo; Kalinic. ALL.: Fonseca.

Gol: 5′ Higuain (J), 23′ Alexis Sanchez (R), 43′ rig. Perotti

Ammoniti: Rugani (J), Smalling (R), Perotti (R).