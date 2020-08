Poco prima del fischio d’inizio tra Juventus e Roma ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ il direttore sportivo dei bianconeri, Fabio Paratici.

Le parole di Paratici prima di Juventus-Roma

“Non è una partita a far cambiare idee di una società sul giudicare una stagione. Una partita può essere frutto di decisioni arbitrarli, sfortuna ,condizione fisica non ottimale. Vincere uno scudetto è sempre frutto di una stagione straordinaria. Sono nove anni di fila che vinciamo il campionato, un qualcosa di impensabile. Ricordo ancora quando sono arrivato dieci anni fa, nessuno si sarebbe immaginato ciò. Cominciamo ad apprezzare il risultato di questa stagione, quest’anno un po’ di più grazie anche alla pandemia che ci ha colpito. Ringrazio la Lega per averci concesso la conclusione del campionato, ci hanno permesso a tutti gli appassionati di calcio di riuscire a vivere un pizzico di normalità, anzi più di un pizzico . Zaniolo? E’ un bravo calciatore, ma non ci vuole un direttore sportivo per capirlo. Pensiamo alla partita da giocare stasera e festeggiare perché ce lo meritiamo. Dispiace per i tifosi che non saranno con noi, però va bene così. Stiamo vivendo un momento difficile. Poi penseremo al Lione e al mercato“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, le formazioni ufficiali delle gare delle 20:45