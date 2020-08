Juventus-Roma 1-0, gol di Gonzalo Higuain (VIDEO)

Si sblocca subito la gara dell’Olimpico tra Juventus e Roma. Segna Gonzalo Higuain da distanza ravvicinata su azione da calcio d’angolo.

Juventus-Roma 1-0, gol di Higuain

Mentre Ciro Immobile prova a battere il suo record di gol in una stagione in Serie A, Gonzalo Higuain dimostra di avere ancora qualcosa da dare ai bianconeri. Lo fa segnando il primo gol della gara contro la Roma. Al 5′ minuto cross dalla sinistra su calcio d’angolo Rabiot va in anticipo sul primo palo e prolunga la traiettoria sul secondo per la zampata da due passi di Higuain. Assist per il francese e ottavo centro in campionato del Pipita.

